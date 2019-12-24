Рейсы будут осуществляться раз в неделю по средам на самолетах Sukhoi Superjet 100. Время вылета из Самары — 01:20, из Баку — 04:10 (время местное). Продолжительность полета составит 1 час 50 минут.

В настоящее время "ИрАэро" выполняет рейсы в Баку из Челябинска, Оренбурга и Екатеринбурга.

"ИрАэро" действует на рынке пассажирских перевозок с 2006 года. Авиапарк компании состоит из четырёх типов самолётов: Ан-24, Ан-26, Ан-26-100, Bombardier CRJ-200 LR, Sukhoi Superjet 100 и Boeing-777-200-ER. Авиакомпания станет первым получателем среднемагистрального самолета МС-21, серийный выпуск которого на Иркутском авиазаводе начнется в 2021 году.

В настоящий момент авиакомпания осуществляет регулярные и чартерные перевозки по 70 направлениям России и зарубежья, еженедельно выполняя более 150 рейсов. Аэропортами базирования кроме Иркутска являются Домодедово (Москва), Жуковский (Московская обл.), Сокол (Магадан) и Омск-Центральный (Омск).