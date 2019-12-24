Шесть европейских лоукостеров выразили заинтересованность в полетах в аэропорт "Пулково" по 7-й "свободе воздуха" из 22 стран Европы, сообщил Минтранс РФ.

"Министерство транспорта РФ информирует, что с 1 января 2020 года в аэропорту "Пулково" будет введен в действие режим снятия ограничений по седьмой степени "свободы воздуха" для полетов иностранных авиакомпаний в Санкт-Петербург сроком на пять лет. В результате комплексной проработки вопроса либерализации воздушного пространства Минтрансом утвержден перечень, состоящий из 30 стран, который в дальнейшем может быть расширен", — говорится в сообщении министерства.

"По итогам предварительных переговоров такие европейские авиакомпании, как Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One и другие выразили заинтересованность в выполнении рейсов по седьмой степени свободы воздушного пространства уже в 2020 году из 22 стран с последующим увеличением перечня государств. Это Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония", — добавили в Минтрансе.

Поскольку с 1 января 2020 года режим снятия ограничений по 7-й "свободе" вступит в силу, и российские авиационные власти начнут рассматривать заявки перевозчиков на выполнение рейсов в Санкт-Петербург, уже в начале следующего года "Пулково" ожидает конкретных полетных программ от европейских авиакомпаний, говорится в сообщении.

Проработать введение режима "открытого неба" для "Пулково" ранее поручал президент РФ Владимир Путин. Есть разные категории такого режима, в случае с петербургским аэропортом рассматривалась как седьмая, так и пятая "свободы воздуха". По пятой "свободе" иностранная авиакомпания сможет совершать промежуточную посадку в Петербурге, чтобы высадить одних пассажиров и принять на борт других, по седьмой — летать из самого Петербурга в страны, где она не зарегистрирована.

Однако против введения в "Пулково" режима "открытого неба" выступали в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (объединяет 27 авиакомпаний РФ, в том числе S7 и "ЮТэйр". Инициатива "нанесет дополнительный ущерб экономической деятельности отечественных авиаперевозчиков", поскольку поставит их в неравные конкурентные условия с иностранцами, заявляли в ассоциации.