"Летний сезон музей вновь работал в условиях сверхвостребованности, когда посетители вынуждены были подолгу стоять в очереди на вход в Екатерининский дворец. По итогам высокого сезона, с 1 января по 20 декабря 2019 года, в музее зафиксировано почти 4,5 млн посещений. Самые востребованные объекты — Екатерининский парк, Екатерининский дворец и Агатовые комнаты", — отметили в пресс-службе.

По поручению министерства культуры РФ музей разрабатывает новый алгоритм приема посетителей в 2020 году.

Подводя итоги года, в пресс-службе отметили масштабную реставрацию двух интерьеров XVIII-XIX веков: церкви Воскресения Христова и Лионского зала. Таким образом, спустя 74 года после завершения Великой Отечественной войны возвращена в экспозицию вся парадная анфилада дворца.

"Продолжается реставрация Александровского дворца. Летом 2020 года для посещения откроются первые восемь интерьеров — личные комнаты Николая II и Александры Федоровны. В 2019 году музей и компания "Газпром" объявили о начале большого проекта "Екатерина II. Личное пространство". Он предполагает воссоздание личных апартаментов Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца", — добавили в пресс-службе.