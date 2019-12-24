На международных линиях группа перевезла 1,9 млн пассажиров (+0,5%), на внутренних — 2,5 млн человек (+3%). Пассажирооборот за отчетный период увеличился на 1,8%, до 11,4 млрд пассажиро-километров. При этом занятость кресел уменьшилась на 0,5 процентного пункта, до 77,9%.

Авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" в прошлом месяце перевезла 2,8 млн пассажиров (-4,1%). Международные перевозки снизились на 2,3%, до 1,4 млн человек, внутренние — на 5,9%, до 1,4 млн человек. Пассажирооборот вырос на 3,1%, до 7,7 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел компании упала на 1,1 п.п., до 74,9%.

С начала года пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 56,3 млн человек (+9,7%), флагманской компании — 34,4 млн человек (+4,8%). Кресельная загрузка группы уменьшилась на 0,9 п.п., до 82,3%, компании — на 1,3 п.п., до 79,7%.

Парк группы в ноябре уменьшился на два самолета, на конец месяца он включал 362 машины, в том числе 247 — во флагманской авиакомпании.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот — российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".