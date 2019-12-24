Предметы из самого крупного в отечественной истории клада, обнаруженного в 2012 году в тайной комнате петербургского особняка, посетители увидят во Второй антикамере Екатерининского дворца. Музей впервые выставляет принадлежавшие Нарышкиным раритеты, которые поступили на хранение в его собрание.

Выставка будет работать до 24 марта 2020 года.

В экспозицию вошли около тысячи предметов из серебра и золота конца XVIII — начала XX века. Они демонстрируют виртуозную и многогранную работу лучших мастеров России и Франции.

Главный герой выставки — великолепный парадный столовый сервиз фирмы Игнатия Сазикова (около 200 предметов). Вещи изготовлены в Москве и Санкт-Петербурге в 1860 — 1870 годах. В этот же комплект входят предметы, выполненные фирмой Ивана Хлебникова (Санкт-Петербург, конец 1880-х годов). Комплект составляют самовар, братина с чарками, сотейники, сухарницы, тарелки, солонки, ножи, вилки, ложки.

В марте 2012 года во время реконструкции дворовых флигелей особняка Нарышкиных-Трубецких в Петербурге был найден клад из более 2 тыс. предметов, выполненных лучшими ювелирами известнейших российских (Игнатия Сазикова, Павла Овчинникова, Карла Фаберже) и европейских (Falize, Aucoc Aine, Harleux) фирм. Стоимость коллекции была оценена экспертами в 190 млн рублей.

На хранение в ГМЗ "Царское Село" более двух тысяч предметов клада Нарышкиных передали в 2018 году. Коллекция пополнила фонд предметов с содержанием драгоценных металлов и драгоценных камней и другие фонды музея.

Клад Нарышкиных можно считать самым крупным в отечественной истории (почти все вещи российских дворянских родов после Революции были или вывезены за границу, или экспроприированы, переданы в музеи или распроданы по отдельности).