"Можно, конечно (выпить — ИФ). Наши рекомендации — сухое белое вино. Наиболее безопасный напиток. Один-два бокала за ночь при достаточно серьезной активности: танцы, песни, прогулки, надеюсь по заснеженной Москве. Тогда можно сказать, что Новый год мы встретили нормально, хорошо, без тяжелых последствий", — сказал Брюн журналистам во вторник.

При этом он не советовал "увеличивать градус" после выпитого в полночь бокала шампанского.

"Часто начинаем Новый год с шампанского, то есть газированного напитка, потом начинаем наслаивать крепкие напитки. Этот способ достаточно смертельный. Алкоголь крепкий на фоне газированных напитков всасывается быстрее, происходит алкогольный удар, можно потерять ориентацию в пространстве, времени после потребления алкоголя", — сказал он.

По словам Брюна, "самое главное, что доза алкоголя должна быть небольшая, а промежутки как можно дольше".

Главный нарколог предостерег взрослых от чрезмерного наслаждения алкоголем при детях. "Все идет из семьи. Дети видят, как родители потребляют алкоголь и радуются, эта модель закрепляется в сознании и вот мы получаем стойкое позитивное восприятие алкоголя детьми. Воздержитесь от щенячьего восторга при употреблении алкоголя при детях", — сказал Брюн.