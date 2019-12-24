На внутренних воздушных линиях перевозки выросли на 5%, до 1,2 млн человек. Наибольший прирост трафика зафиксирован на маршрутах в Благовещенск, Калининград, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Белгород.

На международных линиях пассажиропоток вырос на 9%, до 814 тыс. человек. В числе популярных направлений — Анталья, Стамбул, Доха, Минск, Абу-Даби.

В октябре общий пассажиропоток "Домодедово" вырос на 1% г/г, до 5 млн человек. До этого в последний раз положительная динамика перевозок через этот аэропорт фиксировалась в июне 2018 года — рост составил 0,4%. С 14 июня по 15 июля прошлого года в 11 городах РФ проходил Чемпионат мира по футболу.

Как сообщалось, "Шереметьево" снизило пассажиропоток в ноябре примерно на 5%, до 3,55 млн человек (его статистика включает детей до 2 лет), у "Внуково" он вырос на 13,2%, до 1,67 млн человек.