Минтуризма Израиля также предлагает бесплатно перевезти туристов, специально прибывших в страну, чтобы встретить Рождество, в Вифлеем, где, как считают христиане, родился Иисус Христос, или же в другие библейские святые места. Ведомство пустит шаттл между Иерусалимом и Вифлеемом.

Издание отмечает, что за последний год почти 2,5 млн туристов — или 55% всех посетивших Израиль в 2019 году, были христианами. Самыми посещаемыми местами в Иерусалиме стали Стена плача, Виа Долороса или "Путь скорби", по которому шел Иисус Христос к месту распятия, и Храм Гроба Господня, построенный на том месте, где, как считается, он был распят, погребен и воскрес.

Кроме того, туристы часто посещали Масличную гору, возвышенность, которая тянется к Старому городу Иерусалима, и где расположены Церковь всех наций, Церковь Отче наш, Гефсиманский сад, русский монастырь Марии Магдалины, гробница Девы Марии. Также туристы, заинтересованные в посещении христианских святынь в Израиле, чаще других мест в 2019 году посещали Вифлеем и Назарет.

Среди туристов-христиан порядка 84% в ходе поездки в Израиль обязательно посещают Иерусалим, а также 65% обязательно едут Тель-Авив.

Ожидается, что к концу 2019 году Израиль, в общей сложности, примет около 4,5 млн туристов.