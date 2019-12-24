"В предпраздничные и праздничные дни — с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года — Московская железная дорога и АО "Центральная ППК" скорректировали расписание пригородных поездов, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового Года и Рождества", — говорится в сообщении.

На нескольких радиальных направлениях МЖД несколько электричек выйдут на маршруты позже обычного графика в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. На Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Рижском, Савеловском и Ярославском направлениях станут курсировать дополнительные пригородные поезда, в том числе межобластные экспрессы, сообщается на сайте.

"Всего в период с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года назначено дополнительно 116 поездов. Наибольшее количество пригородных поездов и межобластных экспрессов (до Рязани, Владимира, Калуги, Тулы) будут выходить в рейсы в новогоднюю и рождественскую ночи", — уточняется в сообщении.

Движение электричек в Московском транспортном узле 30 и 31 декабря будет организовано по расписанию пятницы. С 1 по 6 января электрички будут следовать по субботнему расписанию. 7 и 8 января пригородные поезда проследуют по расписанию воскресенья, а 9 января — по расписанию четверга.