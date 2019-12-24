"Соответствующее решение принято на заседании столичного правительства во вторник", — сказал собеседник агентства.
В мэрии уточнили, что парковки в зоне платного парковочного пространства будут бесплатными с 1 по 8 января включительно.
"Соответствующее решение принято на заседании столичного правительства во вторник", — сказал собеседник агентства.
В мэрии уточнили, что парковки в зоне платного парковочного пространства будут бесплатными с 1 по 8 января включительно.
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