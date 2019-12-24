"Оператор отменил плату за телефонные звонки с таксофонов на все номера мобильных и стационарных телефонов по России", — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Это связано с высокой социальной значимостью таксофонов — в некоторых отдалённых населённых пунктах они по-прежнему остаются единственным способом позвонить в экстренную службу своего региона, родственникам и друзьям.

"Всего на территории Сочи действует около 90 таксофонов универсального обслуживания, которые установлены на улицах, вблизи остановок и магазинов даже в самых удалённых населённых пунктах", — подчеркивается в сообщении.

Каждому таксофону присвоен номер, что позволяет бесплатно принять любой входящий вызов.

"Звонки на стационарные или мобильные телефоны при международных вызовах остаются платными", — отмечает пресс-служба.