"Департамент объявил торги на выполнение подрядных работ по строительству павильона "Ластоногие" в Московском зоопарке по адресу: Большая Грузинская улица, владение 1, строение 109. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году", — уточнил глава ведомства Андрей Бочкарев.

Начальная цена контракта составляет 1,6 млрд рублей. Работы должны быть выполнены в течение 21 месяца с даты заключения соглашения.

Новый павильон "Ластоногие" расположится на месте существующего. Здание будет трехэтажным, с подземным уровнем. В состав комплекса бассейнов войдут два больших вольера глубиной 7 м и три малых (3,5 м).