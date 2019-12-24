"За этот год мы представили новые услуги (...) и перевезли более 11,6 млн пассажиров, что на полмиллиона больше показателя прошлого года", — заявил председатель совета директоров "России", замгендиректора по стратегии и маркетингу "Аэрофлота" Андрей Панов, чьи слова приводит издание.

В 2020 г. "произойдет масштабная трансформация" флота "России", отметил Панов. "По итогам унификации парка путем осуществления трансфера лайнеров внутри группы наша компания сохранит за собой звание одного из крупнейших эксплуатантов воздушных судов семейства Airbus A320 в Восточной Европе. Этот фактор откроет нам новые горизонты в формировании мощного транспортного узла на базе аэропорта "Пулково", — сказал он.

Ранее сообщалось, что "Россия" сократит количество Boeing-737-800 Next Generation в своем парке с 16 до девяти: три из них будет передано "Аэрофлоту", четыре — "Победе". При этом "Аэрофлот" передаст "России" такое же количество своих А320. Развитие среднемагистральной маршрутной сети компании сосредоточится в петербургском аэропорту "Пулково", комментировали в "Аэрофлоте".

"Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.