Фото: OTI Holding

«Ассоциация экспортёров услуг Турции впервые награждала в этом году премией HIB Service Export Awards лучшие компании, предоставляющие услуги иностранцам. Первую премию за лучший сервис в сфере туризма (travel agent service) получил туроператор Odeon Tours, который входит в крупный туристический холдинг OTI Holding. Компания принимает в Турции туристов российских туроператоров Coral Travel и Sunmar. Награду вручил президент Турции Реджеп Эрдоган главе холдинга Айхану Бекташу», — сообщили порталу Интерфакс-Туризм в ассоциации.

OTI Holding также занял третье место в номинации «Финансы, страхование и другие финансовые услуги». Награду вручил министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

Фото: OTI Holding

Церемония вручения состоялась в минувшие выходные в Конгресс-центре Стамбула. Ее также посетили вице-президент Фуат Октай, министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой и другие высокопоставленные чиновники. «Сфера услуг — один из наиболее важных секторов турецкой экономики. Премия вручалась в 17 номинациях компаниям, которые создают добавленную стоимость и новые рабочие места», — уточнили в ассоциации экспортёров.

Как сообщил на церемонии министр торговли Рухсан Пекар, в первые 10 месяцев 2019 года турецкие компании заработали на экспорте услуг на $28 млрд или 22% больше, чем за тот же период годом ранее. Доходы от туризма за тот же период выросли на 16%.

За первые 10 месяцев 2019 года Odeon Tours обслужил в Турции 1,4 млн туристов из России и стран СНГ.