"Необходимо произвести законодательное разграничение, что является хостелом, а что является "ночлежкой". Мне кажется нам нужен закон о хостелах 2.0, который поставит запрет на размещение незаконных хостелов и позволит развиваться законным хостелам", — сказала Николаева во вторник в ходе "круглого стола" в Мосгордуме.

Как считает депутат, в случае сдачи квартиры в краткосрочную аренду необходимо получить 100% разрешение собственников близлежащих квартир.

"Также необходимо ограничить возможность сдачи, если в предлагаемом помещении приходится менее 6 метров на человека",- отметила она.

"Необходимо ввести ограничения и по сдаче в субнайм жилого помещения для физических лиц, сейчас эта лазейка используется максимально",- считает Николаева.

Говоря о размещении хостелов в нежилом помещении многоквартирного дома, депутат предлагает, в первую очередь, учитывать решение общего собрания собственников жильцов многоквартирного дома.

"Необходимо наделение общего собрания собственников многоквартирного дома компетенцией по согласованию размещения хостелов в нежилом помещении, если он располагается в данном доме", — подчеркнула Николаева.

"Также важно ввести установление требований к размещению хостелов в нежилых помещениях, заключающихся в обязательном оснащении таких помещений индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов и предоставить общему собранию собственников устанавливать повышенный размер платы за содержание общего имущества для собственника хостела, если хостел является нежилым помещением. Сейчас они платят как все жильцы, но это несправедливо, так как они извлекают доход и приносят неудобства",- отметила она.