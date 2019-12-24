Как стало известно в пятницу, МИД РФ в середине декабря предложил Минтрансу рассмотреть возможность прекращения действия межправительственного договора с Бермудскими островами от 1999 года о регистрации самолетов российских авиакомпаний в юрисдикции этого государства и перевода всех самолетов в государственный реестр гражданских воздушных судов РФ. В министерстве мотивировали это предложение тем, что реализация положений соглашения «ставит под открытую угрозу безопасность пассажирских авиаперевозок».

В ответ Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась к замминистра транспорта Александру Юрчику с заявлением, что это решение может сорвать выполнение новогодних полетных программ, так как в связи с приостановкой внесения самолетов российских авиакомпаний в приложения к договору с Бермудскими островами без регистрации останутся 27-30 лайнеров авиакомпаний «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и других.

"Эксперты считают преждевременными разговоры о срыве новогодних полетных программ в связи с предложением разорвать договор с Бермудами. Все туристические полетные программы согласованы Росавиацией и обеспечены резервными воздушными судами, они будут выполнены в полном объеме", — рассказали в АТОР.

Как считают эксперты АТОР, нехватка трех десятков лайнеров будет заметна рынку, который в этом году вырос на 10-15%, но не на Новый год, а гораздо позже. "Запланированные новогодние чартерные программы будут выполнены в полном объеме. Все авиакомпании демонстрируют высокие показатели пунктуальности, программы обеспечены резервными бортами", — заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин

Бермуды, как и Ирландия, являются популярным в мире "авиационным офшором". По данным Росавиации, в реестрах Бермудских островов и Ирландии зарегистрированы 95% всех самолетов российских перевозчиков.

Как сообщается на сайте BCAA (Bermuda Aviation Civil Authority), зарегистрировавшие самолет на островах компании получают удобное регулирование, снижение расходов на эксплуатацию и благоприятный налоговый режим.