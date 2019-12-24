"С целью создания новогоднего настроения у жителей и гостей курорта в городских автобусах был проведен флешмоб "Новый год в автобусах". Во всех районах Сочи на всех маршрутах с наступающим праздником пассажиров поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Артисты пели вместе с пассажирами новогодние песни и частушки, читали стихи, загадывали тематические загадки и даже танцевали русский танец "Барыня", — рассказал представитель департамента.

По его словам, необычный флешмоб проводился в городе-курорте впервые.

Ежедневно на сочинские маршруты выезжает 874 автобуса большой, средней и малой вместимости, совершая более девяти тысяч рейсов в сутки. Полторы тысячи водителей МУП "Сочиавтотранс" и шести частных предприятий перевозят в среднем до 250 тысяч пассажиров в день.