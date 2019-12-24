Письмо с таким предупреждением главы АЭВТ Владимира Тасуна к замминистра транспорта Александру Юрчику, датированное 20 декабря, опубликовано на сайте ассоциации.

"АЭВТ вынуждена обратиться к вам по поводу критической ситуации, сложившейся в связи с приостановкой процедуры внесения воздушных судов авиакомпаний в приложения к соглашениям, заключенным РФ в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации. По обращениям авиакомпаний речь в текущий момент идет о 27-З0 воздушных судах", — пишет Тасун.

Эти самолеты, утверждает глава АЭВТ, заранее планировались авиакомпаниями для полетов в новогодние праздники. Их невключение в указанные приложения не позволяет внести их в сертификаты эксплуатантов, "что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников". При этом все необходимые для этого документы, пишет Тасун, представлены в департамент государственной политики в области гражданской авиации Минтранса.

"Прошу вас рассмотреть данное обращение АЭВТ и, во избежание массовых срывов программ перевозок в период предстоящих праздников, дать указание департаменту по включению воздушных судов авиакомпаний в приложения к соглашениям, заключенным РФ в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации", — говорится в письме.