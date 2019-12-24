Даблдекер будет курсировать с 26 декабря по 8 января, связав новогодним маршрутом главные достопримечательности города и ключевые праздничные локации — фестиваль "Горьковская елка" и площадку "СпортПорт".

"Экскурсии будут проходить в формате Hop On — Hop Off — это значит, что можно выходить из автобуса и заходить в него там, где хотите вы, и столько раз, сколько вам нужно. Билет будет действовать 24 часа с момента первой посадки в автобус", — говорится в сообщении.

Автобус оборудован аудиогидом, и при входе каждый гость получит индивидуальные наушники.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, подобные экскурсионные маршруты по городу на двухэтажном автобусе могут стать регулярными.

"Старт проекта планируется приурочить к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Сейчас проект находится в стадии проработки, но тестовый новогодний маршрут будет запущен в преддверии новогодних праздников", — приводятся в сообщении слова главы региона.