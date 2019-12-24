"В состав комплекса вошли три объекта: "штаб партизанского движения", "красный уголок", "медицинский пункт". Помимо этого, в деревне построены стилизованные места отдыха партизан, колодец, а также хозяйственные постройки. В дальнейшем планируется строительство "партизанской бани" и других сооружений", — говорится в сообщении.

Обустройство построек выполнялось на основе фотографий времен Великой Отечественной войны и по воспоминаниям участников партизанского движения. Задача экспозиции под открытым небом — рассказать подрастающим поколениям об истории партизанского движения, о нелегкой жизни и быте партизан.