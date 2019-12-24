Как сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ), трёхмиллионный пассажир был зарегистрирован во вторник на рейсе авиакомпании "Уральские авиалинии".

За 10 месяцев 2019 года пассажиропоток аэропорта превысил показатель общего пассажиропотока аэропорта за 2018 год, когда было обслужено 2 млн 634 тыс. человек.

"С января по ноябрь 2019 года более чем на 70% увеличился рост на японском направлении, пассажиропоток с китайской столицей увеличился больше чем на треть, а на направлениях Юго-Восточной Азии рост составил 24%", — говорится в сообщении.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Консорциум инвесторов в составе группы "Базовый элемент" Олега Дерипаски, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО "МАВ" и 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток", владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО "Международный аэропорт Шереметьево".