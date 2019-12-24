"Изъятое при таможенном досмотре оружие, выпущенное в 1942 году, было признано культурной ценностью", — говорится в сообщении.

Винтовку со штыком и боеприпасами камчатские таможенники изъяли в конце 2016 года у гражданина Франции, путешествовавшего на яхте. Владелец оружие задекларировал, но разрешительные документы на его ввоз не оформил.

Решением суда винтовка была признана бесхозным имуществом и обращена в федеральную собственность.

Поскольку в Камчатском крае не оказалось музеев, имеющих специальные условия для хранения культурных ценностей, относящихся к категории оружия, винтовка Мосина была передана в хабаровский музей.

Винтовка Мосина (трехлинейка) — магазинная винтовка калибра 7,62 мм, принятая на вооружение Русской Императорской армии в 1891 году. Разработчиком считается Сергей Мосин, инженер-конструктор, генерал-майор русской армии. Винтовка производилась до 1945 года.