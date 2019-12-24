Он напомнил, что, по оценкам экспертов, за первые месяцы действия системы в столичных торговых центрах (ЦУМ) объем продаж товаров иностранным туристам, в частности из КНР, уже увеличился на 70%.

Как сообщалось, в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта — с $2 млрд до $3,9 млрд.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" рассчитан на шесть лет: его реализация началась 1 октября 2018 года, завершится — 31 декабря 2024 года. К этому сроку объем экспорта услуг к 2024 году должен достичь $100 млрд.

Как сообщалось, председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому действие пилотного проекта Tax free продлено до 31 декабря 2020 года и включении в систему трех новых регионов — Ленинградской области, Приморского и Хабаровского краев.

Согласно документу, в системе tax free могут участвовать не только организации, которые зафиксированы по конкретным адресам, а вся розничная торговля региона, если она ведется российскими юридическими лицами.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей на Дальнем Востоке. Также глава государства в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы государства по развитию туриндустрии.