«Ночью 24 декабря в полицию поступило сообщение о смерти мужчины в кондоминиуме Acqua Condominium в районе Джомтьен на юге Паттайи. Погибшим оказался 40-летний россиянин Владимир Джумок ,он упал с балкона шестого этажа и получил смертельные травмы головы», — пишет издание.

По свидетельству очевидцев, мужчина перед смертью с кем-то ссорился. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, был ли это несчастный случай или убийство.

Как сообщает The Nation, тело россиянина будет отправлено в институт судебной медицины для проведения вскрытия и выявления точной причины смерти.