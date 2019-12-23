"На международном форуме добровольцев в Сочи 5 декабря президент в рамках акции "Елка желаний" вытянул висевшую на елке открытку с желанием 10-летнего Андрея Кочетова из города Буденновска, которому в 2013 году врачи поставили опасный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Благодаря проекту "Мечтай со мной" и предновогодней акции "Елка желаний" исполнилась заветная мечта ребенка – побывать в Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи", — сообщает пресс-служба сочинского Курорта Красная Поляна.



Как отметили в компании, мальчик приехал на курорт вместе с мамой 22 декабря, они остановились в отеле Rixos Krasnaya Polyana Sochi на уровне Поляна 960 с панорамным видом на Кавказские горы. В понедельник Андрей впервые в жизни встал на горные лыжи, а также покатался на мегакачелях, откуда видно заснеженные вершины гор. В течение нескольких дней мальчик посетит Олимпийский парк, подвесной мост в Скайпарке, Сочи Парк. "На курорте его ожидает посещение хаски-центра, полет на воздушном шаре, путешествие в Дивный лес Wonder Land и многое другое", — подчеркнули в НАО "Красная поляна".





Акция "Елка желаний" была организована благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году. Этот проект исполняет мечты детей от 3 до 17 лет и пожилых людей (от 60 лет). Цель программы – убедить общество в том, что у людей̆ с тяжелыми диагнозами есть и иные, но не менее важные потребности и желания, чем лечение. Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу "Россия — страна возможностей" и приобрел статус всероссийского. За прошедший год было исполнено более 2 тыс. заветных желаний. На данный момент в рамках акции "Елка желаний" в работе более 7500 новогодних открыток с мечтами.



Владимир Путин принимал участие в акции "Елка желаний" во второй раз.