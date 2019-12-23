"В начале декабря появилось представительство TUI Россия в Иркутске, а на прошлой неделе прошли официальные церемонии открытия еще двух региональных офисов – в Сургуте и во Владикавказе. Также запланированы представительства в Волгограде, Ульяновске и других городах России. В 2020 году офисы компании будут работать в 38 городах России", — сообщает в понедельник пресс-служба туроператора.

Как отметили в TUI Россия, представительства компании будут обслуживать выездной, въездной и внутренний туризм. В Югре туроператор проводит анализ по наиболее интересным туристическим маршрутам Ханты-Мансийского автономного округа, чтобы в будущем включить их в линейку туров по России, аналогичная работа проводится и в других регионах.

В 2019 году компания отправила на отдых более 1,4 млн российских туристов, а в 2020 году их число планируется увеличить до 3 млн.