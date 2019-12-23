"Тунис всегда хорошо продается, это недорогое направление, даже по сравнению с Турцией. Кроме того, соотношение цена-качество очень хорошее. В этом году доля продаж направления варьировалась от 15 до 20%. Наибольшее число туров бронировали в первой половине лета и с октября до начала ноября", — рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" представитель турагентства "Инфотур" на встрече, организованной туроператором Coral Travel.

По ее словам, Тунис очень стабильное направление, которое придется по вкусу любому туристу. "Семьи выбирают в Тунисе, как правило, пляжный отдых: мелкий белый песок, широкая береговая линия, чистое море, русскоговорящий персонал в отелях. Люди старшего возраста едут в межсезонье и предпочитают курсы талассотерапии, молодежь отдыхает в высокий сезон, но выбирает для себя курорты Хаммамет и Сус, поскольку за пределами отелей расположены базары, дискотеки и другие развлекательные заведения", — отметила она.

По данным турагентства Coral Travel Elite, ранее бронирование по направлению Тунис на 2020 год уже открыто. "Доля продаж туров в Тунис в уходящем году составила 10-15% от общего числа бронирований, и продажи на следующий год стартовали хорошо. Тунис дешевле, чем Турция, при этом в стране стараются поддерживать сервис на высоком уровне. Туры продаются по приемлемой цене, и за эту цену вы получаете отель с большой территорией и с питанием "все включено", — сказал представитель компании.

Чартеры в Тунис из 18 городов

Как рассказали в Coral Travel, чартерные рейсы отправляются в Тунис из Москвы и еще 18 городов. "На базе этих перелетов организуется туры в наиболее популярные курорты страны – Монастир, Хаммамет, Сус, Махидия, а также на остров Джерба, где расположены отели более высокого класса. В летний сезон полетная программа на материк осуществляется ежедневно и пять раз в неделю на остров Джерба. Кроме того, летом 2020 года Royal Flight поставит в Тунис дальнемагистральный Boeing 777, более вместительный, чем его предшественник Boeing 767", — сообщила представитель туроператора во время презентации.

Эксперт отметила, что Тунис также привлекает российских туристов обширной экскурсионной программой с посещением древних городов. "В стране сохранилось 250 римских городов и более 600 археологических памятников. Тот же Карфаген, третий по величине сохранившийся римский амфитеатр, четвертая по значимости мечеть в исламском мире или пустыня Сахара, где снимали фильм "Звездные войны". Двухдневные туры в пустыню пользуются большим спросом у россиян", — пояснила она.

По данным Coral Travel, российские туристы чаще всего бронируют отели 3-4* на 7-10 дней.

Талассотерапия в Тунисе

"Понятно, что с Турцией конкурировать невозможно, однако у каждой страны есть своя изюминка. В случае с Тунисом это талассотерапия, которая стала визитной карточкой курортов", — подчеркнула одна из представительниц турагентств.

В Coral Travel добавили, что спа-отдых и талассотерапия популярны в межсезонье, когда основной поток туристов спадает. "Этот комплекс процедур давно снискал признание у европейцев, которые специально едут в Тунис именно в межсезонье и берут себе оздоровительные программы на одну-две недели. В России талассотерапия только набирает популярность, мы в межсезонье предлагаем поездки на регулярных рейсах", — заключили в компании.

В 2018 году Тунис посетили 600 тыс. российских туристов.