При этом он останется в составе совета, сообщается в пресс-релизе компании — одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники.

Нынешний CEO Деннис Мюленбург покидает этот пост и совет директоров немедленно.

Главный финансовый директор компании Грег Смит будет временно исполнять обязанности гендиректора в течение переходного периода.

"Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед, поскольку она работает над улучшением отношений с регулирующими органами, клиентами и всеми другими заинтересованными сторонами", — говорится в сообщении.