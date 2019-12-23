"Я подписал новое постановление, которое не только продлевает срок действия этого пилотного проекта до 31 декабря 2020 года, но и позволяет расширить географию и число участников этого процесса. К 13 регионам, где эта система действует, добавляются Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Кроме того, по его словам, "снимается привязка этой методики к конкретным адресам магазинов, что оговаривалось в предыдущей версии постановления".

"Теперь в этой системе могут участвовать не только организации, которые зафиксированы по конкретным адресам, а вся розничная торговля региона, если она ведется российскими юридическими лицами", — отметил премьер.

В свою очередь первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов отметил успешность эксперимента по внедрению Tax free, он сообщил, что за 11 месяцев текущего года количество чеков, оформленных в этой системе, выросло на 35% по сравнению с прошлым годом. "Общий объем оборота товаров по системе Tax free составил 17 млрд рублей", — добавил он.

Силуанов рассказал, что также "вводится новация в этой системе — упрощается процедура (оформления Tax free — ИФ) путем электронного документооборота, в бумажном виде все необходимые документы заполнять будет не нужно".

"В первой половине 2020 года мы планируем принять все необходимые нормативные акты, чтобы эта система стала еще более комфортной и доступной", — сообщил первый вице-премьер.

Он выразил надежду на то, что система Tax free повысит привлекательность России для туристов.

"Не вижу оснований, почему она не может быть эффективной в нашей стране и создавать дополнительные удобства для иностранных туристов", — согласился Медведев.