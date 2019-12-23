По данным Объединения немецких гражданских аэропортов ADV, внутренний пассажиропоток в ноябре сократился на 12,3% в годовом выражении, продемонстрировав снижение четвертый месяц подряд.

Эта ситуация отражает аналогичную тенденцию в Швеции, где все большую популярность набирает движение за защиту окружающей среды и за борьбу с изменением климата, которое возглавила юная шведская экоактивистка Грета Тунберг, отмечает Bloomberg. Тунберг отказывается летать на самолетах, аргументируя это слишком большим количеством вредных выбросов в атмосферу. По этой причине на различные крупные мероприятия в другие страны мира она отправляется либо на поезде, либо на морском судне. Так, например, на ГА ООН в Нью-Йорк из Швеции она добиралась на яхте. Однако сменный экипаж летел в Нью-Йорк на самолете.

Пассажиропоток из Германии в другие европейские страны в ноябре также снизился, хотя и в меньшей степени (на 1,9%), что объясняется тем, что путешествия на поезде занимают больше времени, чем авиаперелеты, свидетельствуют данные ADV. В то же время число пассажиров на межконтинентальных рейсах продолжает расти, увеличившись на 1,8% в прошлом месяце.