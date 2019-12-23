Путин, когда ехал в кабине машиниста рельсового автобуса, обратил внимание на то, что поезд "значительно мягче идет, чем на автомобильном (переходе Крымского моста — ИФ), ровненько идет".

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

Министр транспорта Евгений Дитрих, который сопровождал российского лидера в этой поездке, пояснил, что такое ощущение возникает потому, что железнодорожное полотно по технологии укладывается ровно, а автомобильная часть моста идет с подъемом.

Дитрих рассказал главе государства о планах расширить маршруты движения поездов в Крым. "Сейчас у нас два поезда — Санкт-Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь, а потом добавятся еще восемь поездов, по сути вся центральная Россия поедет в Крым поездами", — сказал министр.

При этом он отметил, что железнодорожные составы из Санкт-Петербурга и Москвы будут ходить в Крым в ежедневном режиме. Летнее расписание поездов в Крым, по словам министра, планируется запустить к 1 мая или неделей раньше.

В кабине машиниста вместе с Путиным и Дитрихом ехал и бизнесмен Аркадий Ротенберг, который ранее владел компанией "Стройгазмонтаж", участвовавшей в строительстве моста. "Что-то вы выглядите усталым, серьезно. Все нормально?" — обратился Путин к Ротенбергу. "Я нормально, спал плохо", — ответил тот.

Дитрих рассказал, что сложностях возведения моста на одном из участков: "Этот объект нам кровушки попил. Очень тяжелая была история, у нас там щит утонул. Если бы не Аркадий Романович, не его усилия...". "Сам вытаскивал щит? — спросил с улыбкой Путин. — Вот поэтому и устал".