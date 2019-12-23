Исследование показало, что 4% респондентов проведут новогодние праздники в поездке по России, новогодний вояж за рубеж планирует 1% россиян.

По данным Superjob.ru, среди основных направлений новогоднего отдыха за границей — Италия, Финляндия, США и Индия.

Согласно опросу, 16% сограждан будут работать в новогодние выходные. Организаторы исследования отмечают, что работать в новогодние каникулы мужчинам предстоит чаще, чем женщинам (18% и 14% респондентов соответственно).

По данным Superjob.ry, по уровню доходов чаще всего соглашаются на работу в праздники респонденты с заработной платой от 80 000 рублей в месяц (19%).

Опрос был проведен 13-15 декабря 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 417 населенных пунктах, во всех федеральных округах.