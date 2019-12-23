"В столицу Абхазии — Сухум из порта Сочи лайнер отправится: 3 мая, 31 мая, 28 июня, 26 июля, 23 августа и 20 сентября. Затем теплоход проследует в Новороссийск и Севастополь и обратно в Сочи. Стоимость круиза начинается от 27 тыс. рублей", — сообщает пресс-служба ООО "Черноморские круизы" в понедельник.

Тестовый заход в порт Сухума лайнер "Князь Владимир" осуществил 2 декабря этого года. До этого момента в последний раз круизные лайнеры заходили в Сухумскую бухту в 1993 году. Теплоход лично встречал президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. Во время захода была отработана швартовка и работа пограничной и таможенной служб.

Продажа билетов стартует 24 декабря.

Соглашение об организации круизного сообщения на Черном море в 2020 году между портами Абхазии и Россией было подписано между госкомпанией "Абхазское морское пароходство" и ООО "Черноморские круизы" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале этого года, в целях исполнения ранее достигнутых договорённостей по данному вопросу между президентами Республики Абхазии Р.Д. Хаджимба и Российской Федерации В.В. Путина.