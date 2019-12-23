"Прогнозируемость составляет 5-6 дней, до нового года девять дней, поэтому пока никакого прогноза нет. Он появится в четверг. Пока можно говорить только о вероятностном ансамблевом прогнозе: с повышенной вероятностью в новогоднюю ночь температура будет ниже нуля градусов", — сказал Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.

Метеоролог напомнил, что ансамблевый прогноз носит предварительный характер, и его точность невелика. Метод основывается на сравнении результатов расчетов, полученных по различным прогностическим моделям. Если расхождение невелико, специалисты делают первые предположения.

По словам Вильфанда, текущие результаты позволяют надеяться, что диапазон температур в ночь на 1 января может составить -3...-7 градусов. Тем не менее, собеседник агентства подчеркнул, что пока эта информация носит предварительный характер.

Вильфанд отметил, что в настоящий момент в столице аномально тепло, и погода по температуре больше соответствует октябрю или началу апреля: в центре Москвы столбики термометров показывают +6...8 градусов.