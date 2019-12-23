"В добрый час", — сказал Путин в понедельник после того, как ему по видеосвязи доложили о готовности к отправке скорого поезда № 7 Санкт-Петербург — Севастополь.

Руководитель компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов сообщил, что первый поезд, который отправляется в Крым, состоит из 17 вагонов с 530 пассажирами.

"В первые дни мы продавали три билета в каждую минуту. И сегодня поезда активно грузятся в обоих направлениях, как в направлении полуострова, так и в обратном, и из Москвы", — сказал Ганов.

По его словам, на сегодняшний день реализовано более 57 тыс. билетов с горизонтом продаж 60 дней.

"Скорый поезд № 7 "Таврия" к отправлению готов", — заявил Ганов.