В понедельник, 23 декабря, Совет Федерации одобрил закон, освобождающий операторов курортного сбора от уплаты комиссии при перечислении средств в региональные бюджеты.

"Сейчас, согласно действующему законодательству, банк вправе установить комиссионное вознаграждение за перечисление курортного сбора, что, безусловно, сказывается на ценообразовании путевки. Принятая поправка к федеральному закону "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" обяжет кредитные организации не взимать комиссионное вознаграждение, тем самым освободит гостиницы и отели от дополнительных расходов. Это важное изменение, и оно может повлечь за собой снижение стоимости путевки для туристов", — отметил заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.

Закон о курортном сборе в РФ был принят в июле 2017 года. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля — в Краснодарском крае.