В ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.

Путин лично проинспектирует железную дорогу и проедет в поезде из Крыма в сторону Краснодарского края по мосту.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября. Теперь пойдут пассажирские поезда по ж/д части моста. Грузовые поезда запустят позже, в июне 2020 года.

Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.

Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь).

Оператором ж/д пассажирских перевозок в Крым стала компания "Гранд Сервис Экспресс". Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится в понедельник (время в пути составит 43,5 часа). Поезд № 7 Санкт-Петербург — Севастополь возобновит регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом. Состав отправится с "Московского вокзала" в 14:00 (мск).

Поезд № 7 ходил из Санкт-Петербурга в Севастополь круглогодично на протяжении 55 лет — с мая 1959 года. 30 мая 2014 был совершен последний рейс.

С запуском Крымского моста возрождается и прямое сообщение между городами.

Из Москвы в Симферополь поезд отправится 24 декабря. "Таврия" отправится с Казанского вокзала, путь до Симферополя займет 33 часа.

Рабочая программа в Южном федеральном округе у президента продолжится в Адыгее. В республике Путин ознакомится с работой аграрного предприятия "Зелёный Дом" и проведет встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.