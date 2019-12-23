"При выполнении рейса Москва-Киров DP277 после посадки в аэропорту Кирова во время разворота в торце взлетно-посадочной полосы на 180 градусов из-за обледенения покрытия полосы произошло скольжение воздушного судна в сторону укрепленной обочины без выкатывания", — говорится в сообщении.

Командир успешно принял все необходимые меры, отмечает авиакомпания.

Пассажиры были оперативно доставлены на автобусах в терминал.

"В настоящий момент в базовом аэропорту Внуково готовится к вылету в Киров резервное воздушное судно для выполнения рейса DP278 Киров-Москва. Планируются незначительные вынужденные корректировки в расписании рейсов "Победы" на 23 декабря 2019 года", — сообщает авиакомпания.

Ранее о выкатывании воздушного судна за пределы ВПП после посадки в Кирове "Интерфаксу" сообщал информированный источник.

В то же время представитель кировского аэропорта "Победилово" уточнял агентству "Интерфакс-Поволжье" что, по предварительной информации, "самолет после успешной посадки остановился при развороте на уширении ВПП, чтобы избежать выкатывания". 112 пассажиров спустились по обычному трапу, на перонном автобусе их отвезли в аэровокзал.

Представитель аэропорта отмечал, что "это штатная ситуация".