"Сахалинская область находится в непосредственной близости к странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Это преимущество можно использовать для развития медицинского туризма — перехватывать потоки пациентов, которые сегодня летают на лечение в Японию и Республику Корею. В этой связи в Южно-Сахалинске планируют разместить филиалы ведущих клиник — не только российских, но и зарубежных", — рассказал собеседник агентства.

Клиники планируется разместить в шестиэтажном здании, которое возводится в центре Южно-Сахалинска, ввести его в эксплуатацию планируют в первой половине 2020 года. Предполагается, что медицинский кластер объединит как государственные, так и частные медучреждения, включая новые объекты Сахалинской областной клинической больницы, онкологического диспансера, детской областной больницы и бальнеологические источники.

С привлечением средств федерального центра также планируется создание нефтегазового индустриального парка. На его территории разместятся производственные, учебные, складские, вспомогательные мощности и социально-бытовые объекты сервисных компаний, которые обслуживают нефтегазовые месторождения Сахалина. Площадку обеспечат энергоносителями и необходимой инфраструктурой. Работы будут проходить в три этапа и завершатся к 2023 году. В результате Сахалинская область, как считают в областном правительстве, получит центр нефтегазового сервиса, который поможет в развитии шельфовых проектов в регионе.

В числе еще одного проекта с участием федерального финансирования — полное обновление центральной части Южно-Сахалинска. Здесь планируют обустроить научно-просветительский парк с дополненной реальностью, "Японский квартал", аллею флоры и фауны Сахалина, молодежный сквер с зоной для воркаута и со скейт-парком, арт-парк "Сахалин в миниатюре". Три микрорайона центральной части города будут полностью обновлены — здесь возведут новые многоквартирные жилые дома и всю необходимую социальную инфраструктуру. На улице Горького рядом с биатлонным комплексом построят легкоатлетический манеж, центр единоборств и велосквер.

Эти проекты планируются к реализации в рамках территории опережающего развития "Горный воздух", нацпроекта "Жилье и городская среда", проекта Минстроя РФ "Умный город".