"После посадки в Кирове при выполнении маневра самолет Boeing 737 выкатился передней стойкой шасси за пределы ВПП", — сказал источник.

На борту 112 пассажиров и шесть членов экипажа.

"Пассажиры самостоятельно покинули самолет. Никто не пострадал", — сказал источник.

В свою очередь представитель кировского аэропорта "Победилово" уточнил агентству, что, по предварительной информации, "самолет после успешной посадки остановился при развороте на уширении ВПП, чтобы избежать выкатывания".

"112 пассажиров спустились по обычному трапу, на перонном автобусе их отвезли в аэровокзал", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что рейс выполняла авиакомпания "Победа" из Москвы в Киров.

"Воздушное судно сейчас буксирует к месту стоянки аэродромный тягач, это штатная ситуация", — добавил представитель аэропорта.