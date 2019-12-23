"В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи России и Белоруссии подписана "дорожная карта" по отмене роуминга на территории Союзного государства. Она предусматривает, что к сентябрю 2020 года операторами связи будет реализован комплекс мер по отмене роуминга ", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, Белоруссия и Россия ранее не исключали, что роуминг между странами может быть отменен в 2019 году.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допускала, что к середине сентября стороны могут завершить все согласования и приступить уже к практическому решению. При этом белорусская сторона прогнозировала, что подготовительный период по отмене роуминга между двумя государствами займет не менее полугода.

При этом антимонопольные органы Белоруссии и России не исключали воздействия на операторов мобильной связи с целью снижения ими тарифов для отмены роуминга между двумя странами.

"Мы рассчитываем, что операторы будут двигаться в этом направлении и произойдет одномоментное снижение и оптовых цен во взаиморасчетах, а также произойдет снижение цен в рознице до уровня, сопоставимого с уровнем цен, которые применяются на территории наших государств", — заявлял в начале августа заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин.

"Если этого не происходит, то, соответственно, антимонопольные органы имеют компетенцию, способы и правовые основания для того, чтобы помочь, содействовать деликатно операторам связи принять соответствующее решение", — говорил он.