Согласно опросу туристического сервиса Aviasales, в котором приняли участие 11 тысяч человек, самая популярная страна у "возвратных" российских туристов – Турция, ее выбрала четверть респондентов. Причем, больше половины самостоятельных туристов выбирают для отпуска Стамбул, а на морское побережье приходится 40% всех бронирований авиабилетов за 2019 год.

На втором месте – Египет, в эту страну возвращаются 17% российских путешественников. "Несмотря на то, что туристам приходится добираться в Хургаду или Шарм-эль-Шейх с пересадками в Стамбуле, Вене, Риме или Париже, спрос на эту страну сравним со спросом на Польшу или Хорватию. Путешественники выбирают Египет из-за "моря, солнца, пляжа и низких цен на отдых", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

По 12% респондентов проголосовали за Грузию и Таиланд. "Россиян не смущает отсутствие прямого сообщения с Грузией. Более того, некоторые туристы признались, что собираются там провести новогодние праздники либо уже запланировали горнолыжную поездку на январь и февраль. А Таиланд остается востребованным направлением каждый год и входит в пятерку популярных зимних маршрутов", — отметил Дзенис.

Еще 11% выбрали для повторной поездки Италию. "Кому-то нравится шопинг и изучение архитектурных достопримечательностей, кто-то туда летит ради пляжного отдыха, а кто-то — ради горнолыжного. В любом случае каждый турист находит в этой стране интересные для себя занятия и готов ради них возвращаться в Италию снова и снова", — заметил эксперт.

В рейтинг также вошли Испания (10%) – благодаря природе, местной еде и музеям, Чехия (8%), в которой, по словам туристов, "низкие цены и красивые рождественские ярмарки", а также Финляндия (7%), куда чаще всего путешествуют из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга.