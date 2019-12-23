Необходимо убедиться, что трагическая ситуация с косатками и белухами, заключенными в "китовой тюрьме" в Приморском крае — ИФ, никогда не повторится, заявил ученый в видеообращении, которое в понедельник СМИ разослала коалиция экологических организаций "Свободу косаткам и белухам".

Кусто отметил, что морских млекопитающих нужно изучать и узнавать об этих удивительных существах в открытом океане — в их доме, где им место.

Ученый поблагодарил российское правительство и народ за освобождение животных из "китовой тюрьмы".

Он привел пример, что в США уже более 25 лет не выдаются разрешения на отлов китообразных. Такое же решение приняла Канада.

В то же время коалиция экологических организаций сообщает, что около 100 тыс. человек подписались под их петицией в Интернете с требованием к федеральной власти РФ исключить китообразных из видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общедопустимый улов, осуществляется рыболовство в учебных и просветительских целях. Сбор подписей продолжается.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Освобождать животных из "китовой тюрьмы" начали в конце июня 2019 года. Их возили машинами и речным судном к месту вылова в Охотском море. Последних 50 белух выпустили в Приморье в бухте Успения у Лазовского заповедника. Место выпуска изменили из-за ухудшения погоды в Охотском море. 10 ноября специалисты завершили выпуск последней партии животных.