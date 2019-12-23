"Теперь гости российской столицы смогут узнать, как пользоваться общественным транспортом, уточнить график работы городских музеев и театров, а также решить, куда сходить в новогодние праздники, на трех языках: к русскому и английскому добавился китайский", — говорится в сообщении.

Операторы контакт-центра могут подсказать контактную информацию посольств, консульств и визовых центров, расписание движения поездов или маршрут из одной точки в другую, адреса музеев, стадионов и парков. Также туристы могут получить помощь в экстренной ситуации.

Позвонить на туристическую горячую линию можно по номеру 122 или по городскому номеру: +7 (495) 122-01-11. На русском и английском языках консультации доступны круглосуточно, на китайском – с 8:00 до 24:00 в будни и с 10:00 до 22:00 в выходные.

Как отмечает портал, ежемесячно на туристическую горячую линию Москвы поступает более трех тысяч звонков.