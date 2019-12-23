График полетов по маршруту будет действовать до конца зимнего расписания — до 29 марта 2020 года.

Выполнять рейсы планируется по средам и воскресеньям на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров.

Вылеты из Краснодара — в 9:00 (здесь и далее — местное время аэропорта), прибытие в Мюнхен — в 10:55. В обратном направлении авиалайнер вылетит в 12:00, прилет в Краснодар — в 18:00.

"Азимут" — региональный авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс компания выполнила в сентябре 2017 года, а в 2018 году она перевезла 700 тыс. человек. В 2019 году "Азимут" намерен обслужить 1,2 млн пассажиров.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициарами "Азимута" являются Владимир Скоч (отец депутата Государственной думы Андрея Скоча, партнера Алишера Усманова) и Виталий Ванцев. Скоч и Ванцев также контролируют московский аэропорт "Внуково".

АО "Международный аэропорт Краснодар" вместе с аэропортовыми комплексами Сочи и Анапы входит в группу "Базэл Аэро" — СП "Базового элемента" Олега Дерипаски (50%+1), сингапурской Changi Airports International (30%) и Сбербанка (20%), В 2018 году краснодарский аэропорт увеличил пассажиропоток на 19% по сравнению с показателем 2017 года — до 4,17 млн человек.