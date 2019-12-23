"Накануне, 22 декабря, поступило сообщение о сходе снежной лавины в одном из распадков недалеко от п. Эгвекинот-1 (Озерный) и о возможном попадании под лавину молодого сноубордиста, который увлекается экстремальными спусками со склонов сопок", — сообщается на странице администрации городского округа в соцсети.
Мужчина вышел на связь перед сходом лавины и сообщил своим знакомым, что собирается совершить спуск в том месте, где вскоре сошла крупная лавина.
О местонахождении молодого человека до сих пор ничего не известно. Предполагается, что он находится в толще снега сошедшей лавины.
"По мнению эксперта метеослужбы, это самая крупная лавина на данном участке за последние 35 лет, высота снежного покрова в некоторых местах превышает десять метров", — говорится в сообщении.
Поиски осложнены большим объемом лавины и погодными условиями, так как в этом районе 30-градусный мороз и ветер.
Лавиноопасная обстановка в окрестностях Эгвекинота сохраняется.