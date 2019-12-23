Мужчина вышел на связь перед сходом лавины и сообщил своим знакомым, что собирается совершить спуск в том месте, где вскоре сошла крупная лавина.

О местонахождении молодого человека до сих пор ничего не известно. Предполагается, что он находится в толще снега сошедшей лавины.

"По мнению эксперта метеослужбы, это самая крупная лавина на данном участке за последние 35 лет, высота снежного покрова в некоторых местах превышает десять метров", — говорится в сообщении.

Поиски осложнены большим объемом лавины и погодными условиями, так как в этом районе 30-градусный мороз и ветер.

Лавиноопасная обстановка в окрестностях Эгвекинота сохраняется.