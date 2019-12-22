Приуроченные к Чемпионату Европы 2020 года презентационные мероприятия Ростуризма прошли в декабре 2019 года в пяти странах Азиатско-Тихоокеанского региона при поддержке Россотрудничества, Оргкомитета УЕФА ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге и Всемирной туристской организации UNWTO. Роуд шоу состоялись в Японии, Китае, Индии, Вьетнаме и Южной Корее при участии 30 экспертов, 85 специалистов российской индустрии гостеприимства, более 100 СМИ и свыше 550 представителей туротрасли стран АТР.

Представителям Японии, Китая, Индии, Вьетнама и Южной Кореи были продемонстрированы видеоролики, показывающие туристический потенциал России. С видеообращением к собравшимся выступила глава Ростуризма Зарина Догузова, которая пригласила жителей стран АТР посетить Россию.

«Участники роуд шоу отметили, что для болельщиков Россия может стать удобным хабом на пути из Азии в футбольную Европу. Гостям, которые задержатся в нашей стране хотя бы на несколько дней Алтайский край, Татарстан, Бурятия, Дальневосточный федеральный округ, Урал, Москва, Санкт-Петербург и другие регионы России готовы предложить всю палитру продуктов, ориентированных на групповой и индивидуальный туризм», — отметили в Ростуризме.

Как сказал в рамках роуд шоу директор Оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, после ЧМ-2018 многим стало ясно, что посетить Россию просто и удобно. «Владельцы билетов на матчи ЕВРО-2020 вновь смогут комфортно въехать к нам без визы, заранее оформив паспорт болельщика Fan ID. Мы приглашаем любителей футбола, искусства и культуры со всего мира в нашу Северную столицу», — отметил он.

Санкт-Петербург готовится встречать летом будущего года матчи чемпионата Европы по футболу УЕФА ЕВРО-2020.