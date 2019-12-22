"Франция — в стране продолжается общенациональная забастовка работников транспорта. В Париже функционируют только две линии метрополитена из 16, между крупными городами курсирует около половины скоростных экспрессов TGV. 23 декабря ожидаются более существенные транспортные сбои", — говорится в сообщении ДСКЦ в twitter.

Протесты против проекта пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.