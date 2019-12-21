«За пассажирами сегодня днем вылетает резервный борт, который доставит их в Москву. Пассажиры размещены в терминале, авиакомпания незамедлительно подготовила резервное воздушное судно. Его вылет в Баку запланирован на 14:00», — говорится в сообщении АТОР со ссылкой на данные авиакомпании Azur Air.

Как сообщалось, в субботу самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс по маршруту Гоа (Индия) – Москва, совершил экстренную посадку в Баку из-за технических проблем.

«Исходя из требований обеспечения безопасности полёта, командир воздушного судна принял решение о необходимости посадки на запасном аэродроме. Посадка проходила в штатном режиме», — приводит АТОР комментарий представителя авиаперевозчика.