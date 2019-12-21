"Самолет Boeing-757 российской авиакомпании Azur Air,летевший рейсом Гоа-Москва, запросил вынужденную посадку в Баку в связи с техническими проблемами. Самолет благополучно сел в Баку в 11:05 по местному времени", — сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе бакинского аэропорта имени Гейдара Алиева.
По данным пресс-службы, все пассажиры рейса будут обеспечены горячим питанием и напитками на период нахождения в бакинском аэропорту.
"По имеющейся у нас информации, авиакомпании Azur Air пришлет за ними ( пассажирами — ИФ) другой самолет", — отметили в пресс-службе.