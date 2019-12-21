По данным пресс-службы, все пассажиры рейса будут обеспечены горячим питанием и напитками на период нахождения в бакинском аэропорту.

"По имеющейся у нас информации, авиакомпании Azur Air пришлет за ними ( пассажирами — ИФ) другой самолет", — отметили в пресс-службе.